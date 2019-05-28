Челябинская область уходит от долевого строительства жилья
Уже 1 июля нынешнего года в многолетней истории с долевым участием в строительстве жилья на Южном Урале поставят точку.
Регион переходит на систему эскроу-счетов. Свои деньги дольщики вносят на специальный банковский счет, и застройщик не может воспользоваться ими вплоть до окончания возведения дома и выполнения всех других оговоренных обязательств.
То есть, при покупке квартиры по схеме эскроу дольщик получает своеобразное страхование денег.
О новом принципе работы в жилищном строительстве главе региона Алексаю Текслеру доложил на заседании правительства и.о. замгубернатора Сергей Шаль.
На Южном Урале 427 жилых домов возводят 92 застройщика. 287 многоэтажек строятся с привлечением денег дольщиков.
Напомним, 21 мая Алексей Текслер встретился с обманутыми дольщиками Челябинска.
— Работа ведется по всем 56 проблемным объектам в нашей области. Около 4,5 тысяч дольщиков не могут годами получить квартиры. По 18 домам уже есть конкретные решения, они будут сданы в ближайшие два года. По ряду объектов продолжаем переговоры с инвесторами, — заявил тогда Алексей Текслер.
ИСТОЧНИК KP.RU