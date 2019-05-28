2019-05-28T13:55:10+03:00
Общество

Челябинская область уходит от долевого строительства жилья

Главе региона Алексею Текслеру доложили о полном переходе на проектное финансирование
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Алексей Текслер побывал на долгостроях Челябинска и встретился с дольщиками. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер побывал на долгостроях Челябинска и встретился с дольщиками. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Уже 1 июля нынешнего года в многолетней истории с долевым участием в строительстве жилья на Южном Урале поставят точку.

Регион переходит на систему эскроу-счетов. Свои деньги дольщики вносят на специальный банковский счет, и застройщик не может воспользоваться ими вплоть до окончания возведения дома и выполнения всех других оговоренных обязательств.

То есть, при покупке квартиры по схеме эскроу дольщик получает своеобразное страхование денег.

О новом принципе работы в жилищном строительстве главе региона Алексаю Текслеру доложил на заседании правительства и.о. замгубернатора Сергей Шаль.

На Южном Урале 427 жилых домов возводят 92 застройщика. 287 многоэтажек строятся с привлечением денег дольщиков.

Напомним, 21 мая Алексей Текслер встретился с обманутыми дольщиками Челябинска.

— Работа ведется по всем 56 проблемным объектам в нашей области. Около 4,5 тысяч дольщиков не могут годами получить квартиры. По 18 домам уже есть конкретные решения, они будут сданы в ближайшие два года. По ряду объектов продолжаем переговоры с инвесторами, — заявил тогда Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Живой, только поцарапанный: в Челябинске достали лося, провалившегося в заводской колодец
ЕГЭ и ОГЭ 2019 в Челябинске: девятиклассника удалили с экзамена по русскому языку за шпаргалку
В Челябинске в колодец на заводе провалился лось
Самому молодому всего 19: приставы нарисовали портрет алиментщика из Челябинской области
Житель Челябинской области погиб, упав с 37-метрового скалодрома
Южноуральцы могут улететь на юг прямым рейсом
Зауральские пожарные потушили горящий бензовоз
Алексей Текслер возродит министерство промышленности
Дорога до школы в Челябинской области превратилась в реку
Экологи призывают челябинских выпускников не запускать в небо воздушные шары
В Челябинской области бешеная лиса напала на быка
«Хотел серебристую»: в Челябинской области автомобилист оклеил свою машину обычной фольгой
«Худший выпуск»: учителя стерли неудобную надпись выпускников возле гимназии в Зауралье
Жители Челябинской области прославили в Интернете идеального таксиста в белой рубашке
За депортацию из России иностранка заплатит 50 тысяч рублей
За одного налима рыбак из Челябинской области отработает 240 часов на государство
Жителя Челябинской области выдворили из Азербайджана, чтобы судить за убийство десятилетней давности
Алексея Текслера тревожит отъезд молодежи из Челябинской области