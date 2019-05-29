Странное свечение в небе над Челябинской областью попало на видео
28 мая в 21:35, когда солнце уже село за горизонт, миасский бизнесмен Дмитрий Реймер увидел в небе необычное свечение и включил камеру мобильного телефона. Он выложил видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
— Репортаж получился в стиле «желтой прессы», но реально что-то светилось над нашим городом только что! Это явление заставило меня обратить на себя внимание и поделиться с вами, — подписал он свое видео.
Странное свечение в небе над Челябинской областью попало на видео.
Автор обратил внимание, что свет падал не с той стороны, где садится солнце.
Подписчики Дмитрия Реймера оценили необычное свечение как интересное природное явление, но не смогли разгадать его.
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ИСТОЧНИК KP.RU