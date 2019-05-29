Власти Челябинской области определились с площадями сноса ветхо-авариного жилья и новостройками

СЕГОДНЯ 06:35 2019-05-29T06:35:36+03:00

Через шесть лет в нашей области новоселья отметят 10,4 тысяч жителей ветхо-аварийных домов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Правительством Челябинской области утверждены основные показатели региональной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда».

За пять лет на Южном Урале восстановят и отремонтируют 795 дворов, парков и скверов; расселят более 188 тыс «квадратов» аварийного жилья. Решено наращивать темпы возведения новостроек.

— Национальный проект «Жилье и городская среда» на территории Челябинской области разработан во исполнение 204-го Указа Президента РФ и должен обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком. Набор инструментов и механизмов для решения задачи нам понятен. Это жилищная ипотека и масштабное жилищное строительство. Мы должны активно включиться в федеральный проект «Жилье», чтобы со всем стройкомплексом России увеличить у себя в области объемы жилищного строительства в полтора раза, то есть строить более двух миллионов квадратных метров жилья ежегодно. Время до 2024 года есть, но это небольшой срок, если учитывать сегодняшнюю ситуацию на рынке жилья, — подчеркнул глава региона Алексей Текслер.

Для Челябинской области в паспорте федерального проекта запланировано в 2019 г построить 1,3 млн кв м, и дальше наращивать темпы. Сейчас площадь возводимого жилья в регионе — более 2,3 млн кв. м. Строится 481 дом.

Остро в регионе, подчеркнул Алексей Текслер, стоит проблема расселения аварийного жилья:

— У нас в области такого жилья свыше 350 тысяч квадратных метров. И это, как мне думается, довольно сдержанная оценка, поскольку объемы такого жилья каждый год прирастают, иногда сразу и значительно. Миллиарда рублей в год на расселение требуемыми темпами не хватает. Этот вопрос придется решать.

За шесть лет планируется расселить более 188 тыс кв м. Это все дома, признанные непригодными для проживания до 1 января 2017 года. В новые квартиры переедут 10,4 тыс человек.

ИСТОЧНИК KP.RU