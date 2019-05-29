2019-05-29T06:35:24+03:00
Происшествия

Подростки штурмуют товарные поезда в Челябинской области

Опасные игры засняли на видео
Андрей АБРАМОВ
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Дети бегали по товарным поездам в Миассе.Дети бегали по товарным поездам в Миассе.Фото: кадр с видео
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Товарняк медленно ползет по путям в окрестностях Миасса. Съемка ведется из окна многоэтажки. Небольшая фигура подбегает к поездку и лихо запрыгивает на состав. После этого парень проделывает серию акробатических кульбитов на вагонах и убегает.

— По словам очевидцев, один из них испугался и не полез, второй оказался смельчаком. Местные жители утверждают, что такую ситуацию видят постоянно, — пишут в соцсетях.

В комментариях пользователи поделились на два лагеря. Одни назвали это невинным детским увлечением и едва ли не традиционным развлечением в небольших городах.

— А что им еще делать, если никаких занятий для подростков в городе нет? Мы так все детство играли.

Другие напомнили, что подобные развлечения часто заканчиваются трагедиями.

— Один так лет десять назад катался. По итогу голова в колее была, а тело снаружи.

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В Миассе подростки решили покататься на поезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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