Подростки штурмуют товарные поезда в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:35 2019-05-29T06:35:24+03:00

Дети бегали по товарным поездам в Миассе. Фото: кадр с видео

Изменить размер текста: A A

Товарняк медленно ползет по путям в окрестностях Миасса. Съемка ведется из окна многоэтажки. Небольшая фигура подбегает к поездку и лихо запрыгивает на состав. После этого парень проделывает серию акробатических кульбитов на вагонах и убегает.

— По словам очевидцев, один из них испугался и не полез, второй оказался смельчаком. Местные жители утверждают, что такую ситуацию видят постоянно, — пишут в соцсетях.

В комментариях пользователи поделились на два лагеря. Одни назвали это невинным детским увлечением и едва ли не традиционным развлечением в небольших городах.

— А что им еще делать, если никаких занятий для подростков в городе нет? Мы так все детство играли.

Другие напомнили, что подобные развлечения часто заканчиваются трагедиями.

— Один так лет десять назад катался. По итогу голова в колее была, а тело снаружи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам известны обстоятельства этой истории?

Сообщите нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

В Миассе подростки решили покататься на поезде.

ИСТОЧНИК KP.RU