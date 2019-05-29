В последний путь парнишку-героя из Копейска проводят с воинскими почестями

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-29T11:42:47+03:00

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На прощание с героем уже через несколько часов придет очень много людей. Дима Новоселов, 13-летний школьник из Копейска, утонул, спасая двух мальчиков из затопленной шахты. Дети живы, а у него не осталось сил, чтобы выбраться. Огромная глубина — в 32 метра, обжигающий холод воды; как камень тяжелая намокшая одежда. У заброшенной шахты нет мелководья, где бы он отдохнул. Бездна начинается от обрыва.

Трагедия на бесхозном карьере случилась в пятницу, 24 мая. К карьеру на велосипедах приехала ватага мальчишек. Кто-то подошел к краю. Сухой грунт осыпался, четверо пацанов-младшеклсссников упали в воду.

Дима с друзьями был поблизости, услышал крик. Он и знакомая девочка ринулись в воду. Всех спасли. Девочка выбралась. У Димы не осталось сил.

Его искали почти трое суток. В поисках участвовал тренер Димы по рукопашному бою Егор Севостьянов:

— Димка — герой, мой лучший ученик. Открытый, трудолюбивый. Юнармеец. Мечтал как отец стать летчиком, — делится Егор.

Похоронят Диму 29 мая на Копейском кладбище, рядом с Аллеей Героев. Обещают устроить мемориал. Прощание назначено на 16.00, и в последний путь героя проводят оружейные залпы.

А копейчане боятся новых смертей. Вокруг города полно затопленных заброшенных шахт. Их никто не охраняет. Впереди - 90 дней лета. Сколько должно случиться ЧП, чтобы доступ к страшной воде был перекрыт?

ИСТОЧНИК KP.RU