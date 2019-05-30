2019-05-30T07:06:33+03:00
Общество

Южный Урал займется выращиванием бизнес-акселерацией

Глава региона Алексей Текслер уверен: малые предприниматели должны становиться большими
Ольга АНТОНОВА
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Встреча прошла на площадке МФЦ "Территория бизнеса". Фото: gubernator74.ruВстреча прошла на площадке МФЦ "Территория бизнеса". Фото: gubernator74.ru
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Встреча с представителями бизнес-сообщества главы региона прошла в МФЦ «Территория бизнеса». Алексей Текслер акцентировал внимание на бизнес-акселерации (выращивание бизнеса от малого до крупного), стимулировании экспорта, образовании. Предпринимательство должно прийти в сельское хозяйство.

И ставка будет делаться не на глобальные стратегические проекты, а на развитие потенциала малого и среднего предпринимательства, и власть должна быть ближе к запросам людей и предлагать им реальную помощь. Потому что каждое новое предприятие — это рабочие места и, что немаловажно, возможность для людей улучшить качество жизни.

— Совершенно неприемлемо, когда условия ведения бизнеса в соседних регионах лучше, чем в Челябинской области, и мы эти условия будем выравнивать — это понятная задача, которую мы решим. Это нужно нашим предпринимателям, чтобы конкурировать, ведь бизнес не имеет границ. Что касается МФЦ «Территория Бизнеса» — это такая экосистема, где человек с идеей заняться бизнесом может получить комплексную поддержку. Мы договорились о том, что будем увеличивать число бэк-офисов в других городах области, чтобы поддержка оказывалась не только на территории Челябинской агломерации, но и во всех остальных муниципалитетах, — отметил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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