2019-05-30T08:35:11+03:00
Общество

Приз — 50 тысяч рублей: в Челябинске запустили конкурс идей по благоустройству свалки

Жителям предлагают решить, что построят здесь после рекультивации
Валентина ВАГАНОВА
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На Челябинской свалке скопилось 17,5 млн кубометров мусора.На Челябинской свалке скопилось 17,5 млн кубометров мусора.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Минэкологии Челябинской области объявило конкурс на лучший проект благоустройства территории городской свалки после ее рекультивации. Автор самого удачного проекта получит 50 тысяч. Заявки принимаются по 26 августа.

— Проведением этого конкурса мы хотим побудить наших граждан творчески подойти к решению данной экологической проблемы, совместными усилиями выработать новую модель взаимодействия с окружающим миром, способной восстановить и сохранить естественную среду обитания, — отметил и.о. министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В конкурсе могут участвовать люди любого возраста и профессии. Идею нужно изложить письменно и вместе с заявкой отправить на почтовый ящик konkurs_svalka@mail.ru. Положение о конкурсе можно найти на сайте ведомства. Вопросы принимаются по телефону 8(351) 264-78-58.

КСТАТИ

Челябинской городской свалке в этом году исполнится 70 лет. Это один из крупнейших объектов временного размещения отходов в стране. Его площадь 74 га. За десятки лет здесь скопилось 17,5 млн кубометров мусора.11 сентября прошлого года свалку закрыли. Сейчас идет работа над проектом рекультивации. Ее проводит госкорпорация «Росатом», ФГУП «РосРАО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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