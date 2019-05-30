2019-05-30T11:18:14+03:00
Происшествия

Убийце королевы красоты из Магнитогорска грозит пожизненный срок

Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Ксения Мецгер была финалисткой престижного конкурса «Mrs World Russia». Фото: соцсети.Ксения Мецгер была финалисткой престижного конкурса «Mrs World Russia». Фото: соцсети.
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СК завершил расследование жестокого убийства 29-летней модели Ксении Мецгер. В июле прошлого года с финалисткой престижного конкурса «Mrs World Russia» жестоко расправился 24-летний автомеханик.

По версии следствия, обвиняемый нашел в интернете объявление о продаже автомобиля «Шкода Октавия» и решил его украсть. Денег на покупку иномарки у автомеханика не было. Под видом покупателя он позвонил владелице машины и договорился о встрече в автосервисе. Когда девушка приехала в гараж, подозреваемый забил ее молотком по голове. После чего вывез труп в безлюдное место, а потом скрылся на ее машине.

Ксению убили в прошлом году. Фото: соцсети.

Ксению убили в прошлом году. Фото: соцсети.

Вычислили механика по звонкам с мобильника. Ему предъявлено обвинение в убийстве и разбое. Пока шло следствие, задержанный признался еще в одном преступлении. Оказалось, что до убийства Ксении Мецгер он продал чужой автомобиль, который ему доверил отремонтировать клиент. Ущерб составил 360 тысяч рублей.

Тело Ксении нашли далеко за городом. Фото: соцсети.

Тело Ксении нашли далеко за городом. Фото: соцсети.

— Подозреваемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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