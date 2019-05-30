Челябинский цирк закрыли на реконструкцию
Этого события ждали очень давно. Здание цирка в центре Челябинска выглядело отвратительно: пробитые окна, заделанные фанерой, обваливающаяся штукатурка. Внутри находиться неприятно: переклеенные скотчем сиденья, выцветший интерьер. Перед саммитами ШОС и БРИКС здание обещали обновить. И вот цирк закрылся на реконструкцию.
— Представления не будут идти полтора года. Обновят фасада здания и кровлю, благоустрят прилегающую территорию. Планируется заменить системы отопления, водоснабжения, электропроводку. Обновить зрительный зал и фойе, установить современное звуковое и световое оборудование. Будет смонтирована новая система вентиляции и кондиционирования, — сообщили представители Росгосцирка.
За главным зданием расположено ободранное здание общежития для артистов. Его снесут и построят новое. Завершить все работы планируют в 2020 году.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU