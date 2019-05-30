Челябинский цирк закрыли на реконструкцию

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-30T12:10:32+03:00

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Этого события ждали очень давно. Здание цирка в центре Челябинска выглядело отвратительно: пробитые окна, заделанные фанерой, обваливающаяся штукатурка. Внутри находиться неприятно: переклеенные скотчем сиденья, выцветший интерьер. Перед саммитами ШОС и БРИКС здание обещали обновить. И вот цирк закрылся на реконструкцию.

— Представления не будут идти полтора года. Обновят фасада здания и кровлю, благоустрят прилегающую территорию. Планируется заменить системы отопления, водоснабжения, электропроводку. Обновить зрительный зал и фойе, установить современное звуковое и световое оборудование. Будет смонтирована новая система вентиляции и кондиционирования, — сообщили представители Росгосцирка.

За главным зданием расположено ободранное здание общежития для артистов. Его снесут и построят новое. Завершить все работы планируют в 2020 году.

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