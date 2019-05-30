2019-05-30T15:54:10+03:00
Общество

Алексей Текслер запретил бездумную оптимизацию в медицине

Об этом глава региона заявил в обращении к депутатам Законодательного Собрания
Ольга АНТОНОВА
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Область будет строить ФАпы. В селах - это опорная точка медицины. Фото: архив "КП".Область будет строить ФАпы. В селах - это опорная точка медицины. Фото: архив "КП".
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30 мая руководитель Челябинской области Алексей Текслер выступил перед депутатами Законодательного Собрания и общественностью с традиционной для руководителя речью. Он кратко подвел итоги жизни Южного Урала в прошлом году и остановился на ближайших задачах.

Среди них — здравоохранение, развитие медицины. И если больницы высокого класса оказания медицинской помощь у нас на уровне, то ФАПов, районных поликлиник не хватает. Аккаунт руководителя региона в сети Инстаграм полон жалоб на долгое ожидание приема узкими специалистами, закрытые амбулатории в селах.

— Больше никакой непродуманной оптимизации медицинских учреждений! Проанализируем уже проведенные сокращения. Если будет необходимо, откорректируем!

Далее обеспечим жесткую дисциплину строительства новых объектов. В 2018 году планировалось за счет областного бюджета построить 30 фельдшерско-акушерских пунктов. В реальности появилось два — в Еткульском и Кизильском районах. Такой подход недопустим.

Текслер анонсировал открытие до конца года 24 ФАПов. Черкз пять лет будет построена еще сотня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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