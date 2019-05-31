В Челябинске девушки гуляют в бальных платьях, а в Кургане — в пижамах
В курганские группы «ВКонтакте» попало сразу несколько фотографий девушек в кугуруми — комбинезончиках в виде животных. По информации в «Википедии», это костюм для аниматоров, или пижама. Но молодежи такая странная одежда очень полюбилась.
— У меня половина школы так ходит, в том числе и я, — написала ученица Таня Веклемишева.
Молодежная мода на улицах Кургана. Фото: vk.com/inkurg
Говорят, что в школах Кургана в последний день учебы проходил костюмированный праздник на тему детства. Поэтому многие пришли в таких костюмчиках животных, единорогов и пр.
Пара в Челябинске. Фото: Полина Комарова, инстаграм
В это время девушки Челябинска расхаживают по городу в бальных платьях. Вероятно, причиной такого наряда стала «Ночь в музее».
А челябинские школьницы ходят в костюмах персонажей мультфильма «Сейлор мун». Как и кугуруми, это привет из Японии.
Сейлор мун в Челябинске.Фото: Ирина КАРЕЛИНА
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