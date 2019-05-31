2019-05-31T05:18:45+03:00
Общество

В Челябинске девушки гуляют в бальных платьях, а в Кургане — в пижамах

В соцсетях обсуждают фото странно одетых людей
Ирина КАРЕЛИНА
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Единорожка пришла на пляж. Фото: vk.com/inkurgЕдинорожка пришла на пляж. Фото: vk.com/inkurg
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В курганские группы «ВКонтакте» попало сразу несколько фотографий девушек в кугуруми — комбинезончиках в виде животных. По информации в «Википедии», это костюм для аниматоров, или пижама. Но молодежи такая странная одежда очень полюбилась.

— У меня половина школы так ходит, в том числе и я, — написала ученица Таня Веклемишева.

Молодежная мода на улицах Кургана. Фото: vk.com/inkurg

Молодежная мода на улицах Кургана. Фото: vk.com/inkurg

Говорят, что в школах Кургана в последний день учебы проходил костюмированный праздник на тему детства. Поэтому многие пришли в таких костюмчиках животных, единорогов и пр.

Пара в Челябинске. Фото: Полина Комарова, инстаграм

Пара в Челябинске. Фото: Полина Комарова, инстаграм

В это время девушки Челябинска расхаживают по городу в бальных платьях. Вероятно, причиной такого наряда стала «Ночь в музее».

А челябинские школьницы ходят в костюмах персонажей мультфильма «Сейлор мун». Как и кугуруми, это привет из Японии.

Сейлор мун в Челябинске. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Сейлор мун в Челябинске.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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