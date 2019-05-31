2019-05-31T11:30:43+03:00
Общество

Строительство конгресс-холла «Крылья» в Челябинске продолжится

Но проект перепланируют, чтобы удешевить
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
На это месте что-то будет. Но вот что?На это месте что-то будет. Но вот что?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Строительство двух стеклянных башен было заморожено после отставки губернатора Бориса Дубровского. Для него этот проект был важен: экс-главе конгресс-холл виделось архитектурной доминантой центра Челябинска.

Частного инвестора под проект не нашлось. Начали на бюджетные деньги. Смета постоянно дорожала: сначала было объявлено о восьми млрд рублей. Позже звучали 18 и даже 20 млрд руб.

Госэкспертиза проект изменила, запретив мост над рекой между башнями: небезопасно.

После смены власти строительство было заморожено. Глава региона Алексей Текслер на первой пресс-конференции заявил, что смета неоправданно-дорогая и нужно пересмотреть проект. В апреле со стройплощадки повалил черный дым: загорелись строймаитералы.

Как стало известно, власти определились с достройкой конгресс-холла только сейчас. Стройка продолжится. Директор хозяйствующего партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий заявил, что будет изменен состав наблюдательного совета. Он займется перепроектированием для удешевления стройки.

Нулевой цикл Конгресс-холла готов. Остается решить, что возвести над водой и сколько здание будет стоить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске пройдет большой праздник для всех детей с подарками
Исторический момент: начался отбор музыкантов в симфонический оркестр Челябинска
У челябинских студентов началось трудовое лето
Российская академия наук положила глаз на пять школ из Челябинской области
Студентка МГТУ им. Г.И. Носова выиграла грант на «Тавриде»
Город в Челябинской области окутал запах уксуса
Килограммы сахарной ваты и научное шоу — 1 июня челябинцы отметят День защиты детей
У сельских бюджетников в Челябинской области вырастет компенсация за коммуналку
Во дворы Челябинска вернулся бродячий клоун
В Челябинской области живет высокогорный кот
В Челябинске девушки гуляют в бальных платьях, а в Кургане — в пижамах
Челябинцев приглашают на бесплатный концерт у фонтана
Житель Челябинской области устроил кормушку для голубей прямо на капоте Porsche
В Челябинске с фасада 16-этажного дома обрушились кирпичи прямо на тротуар
В Челябинске маршрутку арестовали за долги во время рейса
Ко Дню защиты детей жителей Челябинска приглашают сдать кровь для больных ребятишек
В центре Челябинска продолжают гибнуть голубые ели
Алексей Текслер готовит обращение в Москву по достройке федеральной трассы М5
Челябинская область решит квартирный вопрос сельских учителей
Алексей Текслер запретил бездумную оптимизацию в медицине
На Южный Урал надвигаются грозы и сильный ветер
В Магнитогорске школьник утонул после сдачи первого госэкзамена