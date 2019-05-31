Строительство конгресс-холла «Крылья» в Челябинске продолжится
Строительство двух стеклянных башен было заморожено после отставки губернатора Бориса Дубровского. Для него этот проект был важен: экс-главе конгресс-холл виделось архитектурной доминантой центра Челябинска.
Частного инвестора под проект не нашлось. Начали на бюджетные деньги. Смета постоянно дорожала: сначала было объявлено о восьми млрд рублей. Позже звучали 18 и даже 20 млрд руб.
Госэкспертиза проект изменила, запретив мост над рекой между башнями: небезопасно.
После смены власти строительство было заморожено. Глава региона Алексей Текслер на первой пресс-конференции заявил, что смета неоправданно-дорогая и нужно пересмотреть проект. В апреле со стройплощадки повалил черный дым: загорелись строймаитералы.
Как стало известно, власти определились с достройкой конгресс-холла только сейчас. Стройка продолжится. Директор хозяйствующего партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий заявил, что будет изменен состав наблюдательного совета. Он займется перепроектированием для удешевления стройки.
Нулевой цикл Конгресс-холла готов. Остается решить, что возвести над водой и сколько здание будет стоить.
ИСТОЧНИК KP.RU