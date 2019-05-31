2019-05-31T13:07:41+03:00
Общество

«Срочно нужен ветеринар»: жители Челябинска просят помочь умирающему голубю

Пернатого с перевязанными лапками сняли с дерева, где он сутки висел вниз головой [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Пернатого освободили от ниток и накормили хлебными крошками. Фото: Наталья РомановаПернатого освободили от ниток и накормили хлебными крошками. Фото: Наталья Романова
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Челябинцы спасли голубя в парке на Северо-Западе Челябинска. Птица запуталась в нитке, а может, кто-то специально перевязал ей лапки. Затем нитка зацепилась за ветку, и голубь повис на дереве. Пернатый не мог ни взлететь, ни сесть на ветку, так и висел вниз головой, пока неравнодушные жители не сняли его.

— Я увидела из окна офиса, что на сосне висит что-то черное. Думала, пакет. Пригляделась, это голубь висит вниз головой. Обзвонила службу спасения, автовышки. Никто не смог помочь. Позвонила в Общество защиты животных, нашла номер в интернете, и здесь откликнулись. Приехала автовышка, я заплатила за нее. Прохожий парень помог снять птицу. Потом к нам присоединились чета пенсионеров с внучкой. Женщина сходила домой за маникюрными ножницами, — рассказала челябинка Наталья Романова.

Спасение голубя в Челябинске.

Голубя освободили от ниток, накормили, напоили и отпустили на землю. Но пернатый так и смог встать на лапки.

— Он сейчас там же в лесу, прячется. Я к нему ходила покормить и попоить. Кушает, очень бодренький. Из укрытия не уходит и не улетает. Ему нужно помочь!

Жители Челябинска спасли голубя с перевязанными лапками.

Наталья позвонила в зоопарк и зоозащитникам. Но они отказали в помощи.

— Голуби переносчики инфекций, ни одно специализированное учреждение его не возьмет. Жители могут отвести голубя в частную клинику, осмотр будет стоить около 600 руб. Если ему нужна медицинская помощь, там ее окажут и подскажут, что делать, — посоветовали в Челябинском орнитологическом обществе.

Наталья уезжает на выходные и просит откликнуться тех, кто сможет приглядеть за птицей, либо отвезти его в клинику.

Желающие помочь, позвоните в редакцию 8(351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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