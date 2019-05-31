2019-05-31T13:20:16+03:00
Экономика

Новый сервис от «БКС Брокер» — теперь зарегистрироваться на Московской бирже можно онлайн

Благодаря запуску нового сервиса, БКС вошел в ТОП-5 компаний, подключивших API онлайн-регистрацию клиентов на Московской Бирже
Поделиться:
Изменить размер текста:

Услуга доступна для валютного и фондового рынков. «Мы стремимся к постоянному развитию, чтобы наши клиенты получали современный удобный и качественный сервис. Подключение онлайн-регистрации на бирже серьезно экономит время инвестора, ведь она не требует личного посещения офиса компании», — отметил начальник управления интернет-трейдинга на российских рынках «БКС Брокер» Игорь Пимонов.

Вся процедура займет несколько минут, и сразу после ее прохождения можно приступать к инвестированию и трейдингу.

Среди онлайн-сервисов, доступных компании «БКС Брокер», можно отметить упрощение торговых и неторговых операций с помощью удобного интерфейса онлайн-системы, открытие индивидуального инвестиционного счета и брокерского счета, а также управление персональным инвестиционным портфелем и операциями на бирже.

Напомним, ФГ БКС находится на первом месте в рейтинге ведущих операторов по акциям и паям в режиме основных торгов Т+ по данным ПАО Московская Биржа.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«ParkCity» приглашает челябинцев на детский праздник
Руслан Гаттаров ушел в отставку
Владимир Рушанин презентовал свою книгу «Мария Васильевна Каменская. Школьная мама»
«Срочно нужен ветеринар»: жители Челябинска просят помочь умирающему голубю
В Челябинске пройдет большой праздник для всех детей с подарками
Исторический момент: начался отбор музыкантов в симфонический оркестр Челябинска
Строительство конгресс-холла «Крылья» в Челябинске продолжится
У челябинских студентов началось трудовое лето
Российская академия наук положила глаз на пять школ из Челябинской области
Студентка МГТУ им. Г.И. Носова выиграла грант на «Тавриде»
Город в Челябинской области окутал запах уксуса
Килограммы сахарной ваты и научное шоу — 1 июня челябинцы отметят День защиты детей
У сельских бюджетников в Челябинской области вырастет компенсация за коммуналку
Во дворы Челябинска вернулся бродячий клоун
В Челябинской области живет высокогорный кот
В Челябинске девушки гуляют в бальных платьях, а в Кургане — в пижамах
Челябинцев приглашают на бесплатный концерт у фонтана
Житель Челябинской области устроил кормушку для голубей прямо на капоте Porsche
В Челябинске с фасада 16-этажного дома обрушились кирпичи прямо на тротуар
В Челябинске маршрутку арестовали за долги во время рейса
Ко Дню защиты детей жителей Челябинска приглашают сдать кровь для больных ребятишек
В центре Челябинска продолжают гибнуть голубые ели
Алексей Текслер готовит обращение в Москву по достройке федеральной трассы М5
Челябинская область решит квартирный вопрос сельских учителей
Алексей Текслер запретил бездумную оптимизацию в медицине
На Южный Урал надвигаются грозы и сильный ветер
В Магнитогорске школьник утонул после сдачи первого госэкзамена