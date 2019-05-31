Новый сервис от «БКС Брокер» — теперь зарегистрироваться на Московской бирже можно онлайн
Услуга доступна для валютного и фондового рынков. «Мы стремимся к постоянному развитию, чтобы наши клиенты получали современный удобный и качественный сервис. Подключение онлайн-регистрации на бирже серьезно экономит время инвестора, ведь она не требует личного посещения офиса компании», — отметил начальник управления интернет-трейдинга на российских рынках «БКС Брокер» Игорь Пимонов.
Вся процедура займет несколько минут, и сразу после ее прохождения можно приступать к инвестированию и трейдингу.
Среди онлайн-сервисов, доступных компании «БКС Брокер», можно отметить упрощение торговых и неторговых операций с помощью удобного интерфейса онлайн-системы, открытие индивидуального инвестиционного счета и брокерского счета, а также управление персональным инвестиционным портфелем и операциями на бирже.
Напомним, ФГ БКС находится на первом месте в рейтинге ведущих операторов по акциям и паям в режиме основных торгов Т+ по данным ПАО Московская Биржа.
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ИСТОЧНИК KP.RU