Владимир Рушанин презентовал свою книгу «Мария Васильевна Каменская. Школьная мама»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-31T13:34:37+03:00

Изменить размер текста: A A

29 мая 2019 года в Челябинской областной универсальной научной библиотеке прошла презентация книги Владимира Яковлевича Рушанина «Мария Васильевна Каменская. Школьная мама».

Издание посвящено талантливому педагогу, математику и видному деятелю народного образования Марии Васильевне Каменской. Используя метод исторической реконструкции, на основе исторических исследований, свидетельств современников и прессы, архивных документов, автору удалось воссоздать полную биографию М.В. Каменской, вписав ее жизнь в широкую панораму российской истории, культуры и народного образования XIX – XX веков.

- После издания книги «Иван Александрович Тихомиров: возвращение забытого имени», осталось много интересных материалов о его соратнице, начальнице Троицкой женской гимназии – Марии Васильевне Каменской, - вспоминает автор.

Владимир Яковлевич по крупицам собирал в архивах Челябинска, Троицка, Перми материалы о талантливом педагоге. Он побывал в тех местах, где родилась, училась и преподавала его героиня – Оханске, Кунгуре, Перми, Троицке, Ташкенте.

- На днях в новой книге историк и публицист вернул из исторического небытия ещё одно имя – начальницы двух женских гимназий на Урале до 1917 года Марии Васильевны Каменской. Она прожила две жизни: 42 года – до революции и 46 лет при Советской власти: почти 70 лет уникальной педагогической жизни! «Мария Васильевна Каменская. Школьная мама» — великолепный справочник исследований на заданную тему, - подчеркнул в своем выступлении член Союза журналистов РФ Павел Большаков.

На презентации присутствовали гости из Челябинска и Троицка, преподаватели и сотрудники ЧГИК, представители вузов города, а также друзья автора.

Цветы автору!

О героине

Мария Васильевна Каменская родилась в 1875 году в городе Оханске Пермской губернии, окончила Пермскую гимназию. Свою жизнь посвятила системе образования, любимому делу отдала 70 лет. В 1905 году Мария Васильевна переезжает в Троицк, где работает сначала педагогом в Троицкой женской гимназии, а в 1910-е годы стала ее начальницей.

Кроме педагогической деятельности М.В. Каменская вела активную общественную работу: была одним из инициаторов и организаторов женского «Общества помощи получения высшего образования», в годы революции и гражданской войны преподавала на курсах по ликвидации безграмотности, дежурила в военном госпитале, участвовала в мероприятиях по борьбе с беспризорностью.

В 1923 году Мария Васильевна переехала в Ташкент. В Ташкенте Мария Васильевна в 1943 году стала заслуженным учителем Узбекской ССР, а в 1949 году её наградили высшей наградой страны – орденом Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU