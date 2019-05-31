2019-05-31T14:05:37+03:00
Общество

Руслан Гаттаров ушел в отставку

Сегодня его прошение подписал Алексей Текслер
Лидия ПЕСКОВА
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Руслан Гаттаров решил сложить полномочия заместителя губернатора и найти себе другое дело.Руслан Гаттаров решил сложить полномочия заместителя губернатора и найти себе другое дело.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 31 мая, глава региона Алексей Текслер принял отставку своего заместителя Руслана Гаттарова, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

— Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме. Часто люди скатываются в функционирование, а я этого не хочу, поэтому попросил Алексея Леонидовича принять мою отставку, — объяснил сам Гаттаров.

Уходя, он признался, что в его работе случались ошибки, но он признателен команде, с которой работал, в том числе предпринимателям, общественникам и экспертам.

Официально Руслан Гаттаров покинет свой пост в правительстве региона в понедельник, 3 июня. Политик признался, что возьмет небольшую паузу. У него уже есть предложения по работе, однако он хочет побыть с семьей, проанализировать полученный опыт и выбрать новую дорогу осознанно.

СПРАВКА «КП»

Руслану Гаттарову 42 года. Он родился в селе Большой Куяш, окончил ЮУрГУ по специальности «Автомобиле- и тракторостроение», учился здесь же в аспирантуре, стал кандидатом биологических наук. Путевку в жизнь, в большую политику ему дал профком вуза. С мая 2010 года вошел в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В феврале 2014 года назначен заместителем губернатора Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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