«ParkCity» приглашает челябинцев на детский праздник
В День защиты детей бизнес-отель «ParkCity» ежегодно устраивает детский праздник на площадке летнего ресторана, который расположился в окружении соснового бора, в прохладе и на свежем воздухе!
И в этот раз 1 июня «ParkCity» приглашает детей и родителей в летний семейный ресторан «Сунчев Брег».
Уютный ресторан.
С 12:00 часов в программе для детей: анимация с яркими мультипликационными героями, веселые подвижные игры, няня для самых маленьких и фотограф от портала NIGHT2DAY.
Ждём всех желающих по адресу: Отель "ParkCity", ул. Лесопарковая 6
Проведите этот субботний теплый день вместе с семьёй!
Вход свободный.
Бронирование беседок: 8-904-808-88-00
Подробная информация здесь >>
Прекрасная атмосфера.
ИСТОЧНИК KP.RU