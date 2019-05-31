«ParkCity» приглашает челябинцев на детский праздник

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-31T14:10:28+03:00

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В День защиты детей бизнес-отель «ParkCity» ежегодно устраивает детский праздник на площадке летнего ресторана, который расположился в окружении соснового бора, в прохладе и на свежем воздухе!

И в этот раз 1 июня «ParkCity» приглашает детей и родителей в летний семейный ресторан «Сунчев Брег».

Уютный ресторан.

С 12:00 часов в программе для детей: анимация с яркими мультипликационными героями, веселые подвижные игры, няня для самых маленьких и фотограф от портала NIGHT2DAY.

Ждём всех желающих по адресу: Отель "ParkCity", ул. Лесопарковая 6

Проведите этот субботний теплый день вместе с семьёй!

Вход свободный.

Бронирование беседок: 8-904-808-88-00

Подробная информация здесь >>

Прекрасная атмосфера.

ИСТОЧНИК KP.RU