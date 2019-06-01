В Челябинской области пожарные отстояли крупный сетевой магазин

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-01T16:24:55+03:00

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Инцидент произошел сегодня, 1 июня, до полудня. О пожаре в здании магазина «Светофор» в центре города Верхний Уфалей очевидцы сообщили на телефон центрального пункта пожарной связи.

Первые пожарно-спасательные подразделения оперативно, за две минуты,прибыли на место ЧП. Огонь уже вырвался на открытое пространство, языки пламени вовсю лизали кровлю здания.

— К счастью, ни пострадавших, ни тем более погибших нет. В магазине находилось пять человек, они покинули здание еще ло приезда огнеборцев, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пожар, охвативший здание, был локализован на площади в 300 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось пресечь разгул пламени, не допустив его распространения на новые помещения одного из крупнейших магазинов Верхнего Уфалея.

Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. К месту ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория.

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ИСТОЧНИК KP.RU