В Челябинской области пожарные отстояли крупный сетевой магазин
Инцидент произошел сегодня, 1 июня, до полудня. О пожаре в здании магазина «Светофор» в центре города Верхний Уфалей очевидцы сообщили на телефон центрального пункта пожарной связи.
Первые пожарно-спасательные подразделения оперативно, за две минуты,прибыли на место ЧП. Огонь уже вырвался на открытое пространство, языки пламени вовсю лизали кровлю здания.
— К счастью, ни пострадавших, ни тем более погибших нет. В магазине находилось пять человек, они покинули здание еще ло приезда огнеборцев, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Пожар, охвативший здание, был локализован на площади в 300 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось пресечь разгул пламени, не допустив его распространения на новые помещения одного из крупнейших магазинов Верхнего Уфалея.
Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. К месту ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория.
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ИСТОЧНИК KP.RU