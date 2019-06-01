В Краснодарском крае пассажирский поезд, в котором ехали челябинцы, столкнулся с грузовиком

СЕГОДНЯ 21:04 2019-06-01T21:31:45+03:00

Все пассажиры были отправлены в Краснодар

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Сегодня, 1 апреля, в середине дня на перегоне Шеджий — Энем-2 (Адыгея) перед приближающимся поездом № 346 Адлер — Нижневартовск на железнодорожный переезд внезапно выехал грузовой автомобиль.

Как сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), расстояние было крайне коротким. И хотя машинист поезда применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

От удара грузовик загорелся, огонь перекинулся на один из вагонов. Однако пассажиров поезда срочно эвакуировали. Никто из них за медпомощью не обращался. Пострадал только водитель грузовика.

Среди пассажиров немало челябинцев, есть жители Магнитогорска, все они возвращались из Адлера домой. Пассажиров на автобусах отправили в Краснодар. Но, как сообщается на сайте СКЖД, в 20 часов 37 минут (время мск.) движение на перегоне, где произошел инцидент, было возобновлено. Пассажиры поезда № 346 Адлер – Нижневартовск будут отправлены по маршруту следования своим составом.

ВРИО губернатора Челябинской области Алексей Текслер держит ситуацию на личном контроле. По его поручению главы региональных министерств общественной безопасности и здравоохранения выясняют состояние южноуральцев, попавших в эту ситуацию. При необходимость землякам будет оказана любая помощь.

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Прямой эфир с аварии поезда.Видео: Лилия Майская

ИСТОЧНИК KP.RU