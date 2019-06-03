2019-06-03T07:06:45+03:00
Общество

В Кусе вместо Дня защиты детей провели ярмарку

Праздник в городе перенесли на два дня
Валентина ВАГАНОВА
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Праздничное мероприятие состоится сегодня. Начало в 12 часов.Праздничное мероприятие состоится сегодня. Начало в 12 часов.Фото: Мария АНАНОВА
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Маленькие жители Кусы 1 июня остались без праздника. В городе вместо программы ко Дню защиты детей провели ярмарку. Площадь с утра заполнили торговыми рядами с одеждой и продуктами. Среди торговцев было немало мигрантов. Из-за ярмарки праздник перенесли на понедельник, 3 июня. Жителей это сильно возмутило.

— В администрацию опять капнула денюжка и все — приоритеты расставлены, — написал в городской группе во «ВКонтакте» Александр.

— Я тоже была неприятно удивлена, что детский праздник перенесли! Могли бы и ярмарку потом провести! 3 июня многие родители на работе, дети в садике! Вообще бред какой-то, — высказалась Ольга.

— Для нашей власти базар важнее детей, — добавила Людмила.

Семьи, увидев, что на площади вместо концерта базар, отправились гулять по городу. А кто-то поехал на праздник в соседнее село. Некоторые провели день на небольшом мероприятии, организованном местной предпринимательницей.

В районной газете новость о переносе праздника появилась 29 мая. Из-за чего День защиты детей власти решили провести на два дня позже — не объяснили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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