«Едва не проткнуло арматурой»: жительница Челябинской области провалилась в канализационный люк

СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-03T08:04:45+03:00

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Инцидент произошел в Магнитогорске в воскресенье, 2 июня. Местная жительница возвращалась домой с сыном. Заговорилась и не заметила, как наступила на сломанную крышку люка. Женщина ушла вниз, но успела ухватиться за край колодца.

— Шли через парк на Сиреневом, 7. Люк оказался сломанным, без язычков, которые его держат. Ободрав себе одну сторону тела, поранив ноги, мама повисла между пропастью и землей, где вдобавок ко всему люк зажал ей одну ногу. Хорошо, что она была не одна, и я помог ей выбраться. Внизу колодца из-под воды торчали два прута арматуры, прямо посередине. Меня бросает в ужас, как подумаю, что мама могла быть одна, или чей-то ребенок оказался на нашем месте. Ушел бы туда на эти два прута. Стал бы шашлыком живым, — написал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Матвей Аксенов.

На помощь семье пришли еще несколько жителей. Они рассказали, что люди уже не первый раз проваливаются в этот люк. Пока, каким-то чудом, серьезно никто не пострадал. Магнитогорцы говорят, что уже не раз жаловались коммунальщикам на этот колодец.

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ИСТОЧНИК KP.RU