На Южный Урал надвигается ураган

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-04T10:02:19+03:00

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Грозы и ураганный ветер ожидаются сегодня, 4 июня, в Челябинской области. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 27 м/с. В отдельных районах региона ожидаются очень сильные дожди с крупным градом. Объявлено штормовое предупреждение.

— В непогоду повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: возможны аварийные отключения света, вал деревьев, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Южноуральцам советуют закрывать дома окна. На улице держитесь подальше от деревьев и рекламных щитов — их может повалить ветром.

Отметим, штормовое предупреждение также объявлено на среду, 5 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU