На Южный Урал надвигается ураган
Грозы и ураганный ветер ожидаются сегодня, 4 июня, в Челябинской области. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 27 м/с. В отдельных районах региона ожидаются очень сильные дожди с крупным градом. Объявлено штормовое предупреждение.
— В непогоду повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: возможны аварийные отключения света, вал деревьев, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Южноуральцам советуют закрывать дома окна. На улице держитесь подальше от деревьев и рекламных щитов — их может повалить ветром.
Отметим, штормовое предупреждение также объявлено на среду, 5 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU