2019-06-04T10:58:58+03:00
Общество

В службе судебных приставов Челябинской области сменился руководитель

Знакомьтесь, она уже приступила к работе
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Пресс-служба УФССП России по Челябинской областиФото: Пресс-служба УФССП России по Челябинской области
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Главой областного управления службы судебных приставов назначена Юлия Третьякова. Сегодня 4 июня она приступила к новым обязанностям.

— Назначение Юлии Третьяковой главным судебным приставом Челябинской области состоялось в соответствии с приказом министра юстиции РФ, — рассказали в пресс-службе челябинского УФССП.

До этого она занимала должность заместителя ведомства. Юлия Третьякова прошла все ступени профессионального роста. От главного специалиста юридического отдела Главного управления ФСПП по Челябинской области до заместителя руководителя. Имеет классный чин «Государственный советник юстиции РФ 3-го класса».

Как сообщили в ведомстве, Юлия Третьякова замужем и у нее есть сын, который учится на юриста. Прежнего руководителя УФССП по Челябинской области Альбину Сухорукову в декабре прошлого года назначили главным судебным приставом Свердловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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