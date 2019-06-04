В Челябинске на железной дороге поймали подростков, которые подкладывали камни на рельсы

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-04T13:07:42+03:00

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Игра на железнодорожных путях закончилась для двух мальчишек из Челябинска встречей с полицией. А их родителей могут назвать рублем, за то, что недосмотрели за детьми.

Подросткам 12 и 14 лет, они живут недалеко от железной дороги. Во время прогулки стали накладывать камни на рельсы. Захотели посмотреть, как через это «препятствие» проедет поезд. Но их занятие вовремя заметили взрослые и позвонили в полицию. Инцидент произошел на перегоне «Межозерная — Металлургическая», на окраине Челябинска.

Подросткам стало интересно, как через камни проедет поезд. Фото: ЮУ ЛУ МВД России на транспорте.

— Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками профилактическую беседу. Объяснили, что они подвергали опасности не только свои жизни и здоровье, но и угрожали безопасности движения на железной дороге. Серьезный разговор ждал и родителей подростков. Оказалось, что друзья ушли из дома гулять в 9 утра, а в 13.30 их привезли домой полицейские. Родители все это время занимались своими делами, и о том, что их дети находятся на объекте повышенной опасности, совершают правонарушение, они и не думали, — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Родителям мальчишек грозит штраф до 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU