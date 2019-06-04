2019-06-04T16:55:58+03:00
Происшествия

На Южном Урале сильный ветер унес детский батут на проезжую часть

Владельцы аттракциона плохо закрепили конструкцию при установке
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Живу в Магнитке"Фото: vk.com "Живу в Магнитке"
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Инцидент произошел днем 4 июня в Магнитогорске. Новый надувной аттракцион, установленный перед торговым центром на улице Труда, не выдержал испытания непогодой. Мощный порыв ветра сорвал батут с места, кубарем протащил его по площадке и выбросил на проезжую часть. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что надувная конструкция была плохо закреплена при установке.

Известно, что в происшествии никто не пострадал. Едва поднялся ветер, владельцы батута предусмотрительно перестали пускать на него детей.

Накануне спасатели предупредили южноуральцев о приближающемся сильном ветре. Однако в Магнитогорске ураган разбушевался не на шутку. Помимо происшествия с батутом горожане сообщают о рухнувших деревьях. Одно из них упало в детском саду №60 прямо на участок, где обычно гуляют дети. К счастью, малыши в этот момент находились в группах. А в левобережной части города от ветра обвалилась стена ветхоаварийного дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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