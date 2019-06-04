2019-06-04T17:59:53+03:00
Общество

На фасаде пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске появились белые птицы

Южноуральские художники-граффитисты приступили к оформлению стен
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Мастера Михаил Котлованов и Тимур Абдуллаев работают на 30-метровой высоте. Перед ними стоит непростая задача — за несколько дней нарисовать два гигантских граффити. Площадь каждого - 360 квадратных метров.

На одной стене уже появились белые птицы, похожие на бумажных журавликов. На другой будут изображены облака.

Ребята рисуют граффити по эскизу, который выполнил заведующий кафедрой дизайна МГТУ Андрей Григорьев. Закончить оформление стен они планируют до конца этой недели.

Ранее жители дома отказались от идеи возведения на месте трагедии памятника, стелы или часовни. Мемориалом в память о погибших станет композиция на фасаде дома из взмывающих в небо птиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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