Гигантское захоронение обломков бетона обнаружили рыбаки в горной реке в Челябинской области
В Челябинской области ремонтируют трассу Аша — Кропачево — Шарлаш. Рядом протекает река Сим, участок известен как Ашинский родник. В пойме и русле водоема рыбак обнаружили гигантское количество бетона.
— Узнали об этом третьего июня, а уже на следующий день весь строительный мусор неизвестные засыпали грунтом. Очевидцы предполагают, свалка образована из остатков старого бетонного ограждения дороги, которые таким образом утилизировали дорожники, — рассказали общественники из «Гражданского патруля».
Павозащитники направили официальные обращения в министерство экологии, министерство транспорта и Росприроднадзор по Челябинской области. Согласно щиту, который установлен вблизи стройки, работы ведет АО «Южуралмост».
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Свалка строительного мусора в пойме реки Сим.
ИСТОЧНИК KP.RU