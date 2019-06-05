2019-06-05T07:13:23+03:00
Общество

Гигантское захоронение обломков бетона обнаружили рыбаки в горной реке в Челябинской области

Отходы могли выкинуть строители дороги
Андрей АБРАМОВ
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Неизвестные загадили пойму реки Сим. Фото: «Гражданский патруль»Неизвестные загадили пойму реки Сим. Фото: «Гражданский патруль»
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В Челябинской области ремонтируют трассу АшаКропачево — Шарлаш. Рядом протекает река Сим, участок известен как Ашинский родник. В пойме и русле водоема рыбак обнаружили гигантское количество бетона.

— Узнали об этом третьего июня, а уже на следующий день весь строительный мусор неизвестные засыпали грунтом. Очевидцы предполагают, свалка образована из остатков старого бетонного ограждения дороги, которые таким образом утилизировали дорожники, — рассказали общественники из «Гражданского патруля».

Павозащитники направили официальные обращения в министерство экологии, министерство транспорта и Росприроднадзор по Челябинской области. Согласно щиту, который установлен вблизи стройки, работы ведет АО «Южуралмост».

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Свалка строительного мусора в пойме реки Сим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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