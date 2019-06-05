Путин назначил генерала начальником ФСБ в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-05T11:08:15+03:00

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В УФСБ России по Челябинской области сменилось руководство. Начальником регионального управления стал генерал-майор Сергей Сизов. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

На этом посту Сизов сменил Юрия Никитина. О предстоящей отставке последнего говорили уже давно. Официальная причина — увольнение в запас по возрасту. Сегодня, 5 июня, Никитин передал дела Сизову.

— Сергей Сизов служил заместителем начальника УФСБ по Челябинской области с 2014 по 2016 год. Потом его назначили руководить подразделением в Пензенской области. Имеет госнаграды. В том числе, нагрудный знак «За службу в контрразведке» 2 степени, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Известно, что генерал-майору Сизову 52 года. Служит в органах госбезопасности более 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU