Курортный поселок и несколько СНТ под Челябинском накрыло пылью от камнедробилки

СЕГОДНЯ 07:25 2019-06-06T07:27:08+03:00

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Жители Челябинска жалуются на работу камнедробильного комплекса, который действует в паре километров от курортного поселка Смолино на берегу одноименного озера. Видео большого облака пыли, идущего на дома, горожане выложили 6 июня в социальные сети.

— Помогите, пожалуйста, привлечь внимание к нашей беде, — обращаются авторы видео к землякам. — В поселке Смолино, в СНТ «Полет-2» и в СНТ «Локомотив -2» невозможно дышать. Рядом с нами рабоатет камнедробильный комплекс. Минэкологии его не видит, а мы задыхаемся от пыли!

Само видео красноречивее всяких слов. Пыль от камнедробилки, как густой туман, ползет над лесом, отделяющим комплекс от обжитой зоны, а потом разлетается по садовым участкам. Яблоки, ягоды, помидорки на таких садовых участках, как говорится, с куста уже не поешь!

Горожане сочувствует садоводам и жителям Смолино и советуют срочно отправить видео в прокуратуру.

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Облако пыли идет на поселок Смолино..Видео: Federico Monti.

ИСТОЧНИК KP.RU