В Челябинской области вынесли приговор вожатой, по вине которой в детском лагере погиб мальчишка

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-06T13:25:25+03:00

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Трагедия произошла год назад в детском оздоровительном лагере «Ильмены» под Миассом. Дети обнаружили в туалете бездыханное тело товарища. Сначала взрослые предположили, что мальчик скончался от приступа эпилепсии — упал и ударился головой. Однако правда оказалась страшнее: ребенка задушил сверстник, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Дети играли в опасную для жизни игру: они душили друг друга, чтобы испытать чувство, похожее на потеряю сознания. Об этом знала вожатая, но не сказала своему начальству и не запретила мальчишкам играть. В результате один малолетний парнишка придушил друга до потери сознания. Тот упал на пол и получил черепно-мозговую травму, которая привела к смерти, — рассказывают в пресс-службе.

Следствие пришло к выводу, что смерть ребенка находится в прямой причинно-следственной связи с бездействием вожатой. Ее судили по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Девушке назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Она обязана ночевать дома, не менять без разрешения место работы и не выезжать за пределы Миасса. Раз в месяц девушка будет отмечаться в специализированной службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU