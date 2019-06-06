Жители Челябинской области продолжают набирать деньги в долг
В Челябинской области продолжается рост розничного кредитования, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центробанка России.
К началу апреля 2019 года общая задолженность южноуральцев по кредитам составила 339,3 млрд рублей, что на 20% больше на аналогичный период прошлого года.
По оценке банкиров, преобладает спрос на потребительские кредиты — обязательства по ним выросли на 22,5% . Обязательства по ипотеке за это время увеличились на 18,1%. В общей сумме задолженности населения перед банками доля ипотечного кредитования достигает при этом 41,6%.
В то же время банкиры с удовольствием отмечают, что заемщик банка на Южном Урале стал более дисциплинированным: просроченная задолженность слегка сократилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU