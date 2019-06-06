Дома СК «Радуга» в Челябинске достроит Фонд защиты прав дольщиков

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-06T17:32:51+03:00

Часть домов возведены наполовину, а где-то вообще еще не начиналась стройка. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

С такой просьбой в Фонд обратились местные власти

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Правительство региона направило письмо в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Челябинские власти просят достроить дома, которые возводила СК «Радуга». Также чиновники просят инициировать процедуру банкротства компании. Таким образом удастся решить проблемы дольщиков, которые последние несколько месяцев пикетируют здание правительства.

Компания «Радуга» фактически прекратила свое существование. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В списках пострадавших — более тысячи челябинцев, которые вложили свои деньги в возведение жилья.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области проводило проверку. Выяснилось, что руководство СК «Радуга» использовало деньги дольщиков не по назначению.

Речь идет о 13 недостроях. Где-то дома возведены наполовину. А где-то и вовсе не начинали строительство. По шести из них «Радуга» производила отчисления в компенсационный фонд.

— Застройщик делал отчисления в Фонд защиты прав дольщиков в размере 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия. Поэтому мы обязаны взять под контроль ситуацию в Челябинске. По закону, дольщики этих домов имеют право принять решение на общем собрании о достройке домов или получения денежной компенсации, — объяснил заместитель генерального директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Алексей Ниденс.

Известно, что «Радуга» заключила более 730 договоров долевого участия. Общая сумма — 783,1 млн. руб. Это только те договоры, с которых шли отчисления в Фонд. При этом сумма взносов в компенсационный фонд от застройщика составила около 9 млн. руб.

СПРАВКА «КП»

Строительная компания «Радуга» принадлежит бизнесмену Юрию Стеканову. С июля прошлого года директором фирмы является Вячеслав Евдокимов. При этом компанию связывают с именем известного челябинского строителя Александра Сребрянского. Сейчас он арестован по обвинению в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU