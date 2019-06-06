Житель Магнитогорска пришел в роддом на выписку сына с оркестром

СЕГОДНЯ 18:12 2019-06-06T18:12:31+03:00

Самый творческий отец на Урале живет в Магнитке. Фото: стоп-кадр из видео.

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Воздушные шары, шампанское и шикарный букет. «Джентельменский набор», с которым мужчины ходят встречать супруг из роддома, практически не меняется. Но Дмитрий Галкин из Магнитогорска удивил всех. Он пришел за сыном в компании с музыкантами из своей кавер-группы. Видео необычной встречи набирает популярность в интернете.

Пока мызыканты играли и пели композицию группы «Ленинград» «Бомба», Дмитрий успел сыграть на трубе, преподнести своей суженной букет роз и, наконец, взять на руки сына.

Из окон на пару и импровизированный концерт глазели другие роженицы с акушерками.

Друзья Дмитрия шутят, что готовы вернуться в роддом еще раз — уже с другими отцами.

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За сыном - с музыкой..Видео: Катерина Воронина.

ИСТОЧНИК KP.RU