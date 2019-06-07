В Челябинской области детям во время ЕГЭ не дают сходить в туалет

СЕГОДНЯ 03:54 2019-06-07T03:54:00+03:00

По словам школьников, наблюдатели врываются в кабинки и не разрешают закрывать дверь

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Жительница Магнитогорска пожаловалась в городской группе в ВК на условия, в которых дети сдавали экзамен 6 июня:

— ОГЭ в школе №1. Это ужас! Единственный раз дочь решила выйти в туалет, и спокойно не дали сделать естественные дела. Говорит: постоянно стучались в дверь. Хотя по уставу дети в туалете могут находиться 3-5 минут, к ним заглядывали почти сразу.

Ее слова подтвердили и другие мамы.

— Тоже сдавали в этой школе. Дочь рассказывает: только зашла в туалет, как резко открыли кабинку и попросили выйти, — прокомментировала подписчица группы «Черное&Белое Магнитогорск» Татьяна Пугачева.

Но в других учебных заведениях ситуация, по словам родителей, оказалась еще жестче.

— У нас в школе вообще камеры в туалете. Они, конечно, не на унитазы направлены, но ребенок все равно испытывал дискомфорт! — написала Ирина Иришкина.

— В гимназии №53 на ЕГЭ по русскому языку вообще были открыты двери в туалет мальчиков, и их не разрешали закрывать, — добавила Юлия Фархутдинова.

Родители в шоке от такого тотального контроля.

— Скоро детей заставят экзамены голыми сдавать и под прицелами автоматов. Уже вообще одурели! — высказалась Наталья Клейменова.

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ИСТОЧНИК KP.RU