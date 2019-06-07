2019-06-07T08:00:01+03:00
Общество

Урбанист Лев Владов отвоевал для челябинцев тротуар у парковки в центре города

Сделал он это с помощью камней и клумб из архитектурного бетона
Ольга АНТОНОВА
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Урбанист Лев Владов, декоративные камни и отвоеванный тротуар. Фото: группа "Челябинский урбанист" vk.comУрбанист Лев Владов, декоративные камни и отвоеванный тротуар. Фото: группа "Челябинский урбанист" vk.com
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Смотрится так, будто на асфальте разложили огромные конфеты-драже для великанов. Этой ночью двадцать пять декоративных камней из архитектурного бетона, да еще шесть клумб установлены на границе парковки и тротуара у главного корпуса ЮУрГУ.

Когда-то автомобилисты вытеснили пешеходов с этого места в центре города. Тротуар, стартующий от студенческой поликлиники по направлению к Алому полю, у главного корпуса университета разрывался парковкой. И пешеходы лавировали между машинами, рискуя попасть под колеса.

Но пешеходы — тоже горожане! И тротуар им нужен.

— Я познакомился с предпринимателем, выпускающим изделия из архитектурного бетона. В пользование городу он одолжил два с половиной десятка камней, весом тонна каждый, и шесть декоративных клумб, — рассказал корреспонденту «КП-Челябинск» урбанист Лев Владов.

Активный горожанин заявил, что получил «добро» от управления архитектуры Челябинска и районной администрации.

Сколько пролежат камни? Владов говорит, пока городские власти не предложат челябинцам достойное оформление дороги для пешеходов.

Восстановление тротуара шириной шесть метров на этом месте и планировалось: этим летом мэрия обещает нам реанимацию бульвара по пр. Ленина от студенческой поликлиники до ул. Володарского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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