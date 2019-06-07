Проезжую часть на Свердловском проспекте перекроют до вторника
В пятницу вечером, 7 июня, в центре Челябинска на четыре дня перекроют участок дороги на Свердловском проспекте, сообщает пресс-служба мэрии.
Напротив дома № 40 (по другую сторону от дворца спорта «Юность») ремонтная бригада будет вести реконструкцию участка теплотрассы. Движение транспорта будет организовано через парковку у здания «Шининвеста».
Проезжую часть откроют в шесть часов утра во вторник, 11 июня.
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и следовать схеме объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU