2019-06-07T12:19:27+03:00
Общество

Проезжую часть на Свердловском проспекте перекроют до вторника

В мэрии объяснили схему объезда
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: google.com.Фото: google.com.
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В пятницу вечером, 7 июня, в центре Челябинска на четыре дня перекроют участок дороги на Свердловском проспекте, сообщает пресс-служба мэрии.

Напротив дома № 40 (по другую сторону от дворца спорта «Юность») ремонтная бригада будет вести реконструкцию участка теплотрассы. Движение транспорта будет организовано через парковку у здания «Шининвеста».

Проезжую часть откроют в шесть часов утра во вторник, 11 июня.

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и следовать схеме объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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