Здание налоговой службы загорелось в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-07T14:18:03+03:00

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7 июня пожарным из Миасса позвонили сотрудники налоговой службы. В здании начался пожар. Дым валил с нижних этажей. На место выехали несколько расчетов.

Из офиса вывели 150 человек — это работники и посетители налогового органа. Очаг возгорания был в подвале. Вероятно, замкнула проводка. Поскольку внутри было слишком много проводов, приняли решение тушить огнетушителями.

ЧП обошлось без жертв. Сейчас дознаватели пожарной охраны устанавливают причину возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU