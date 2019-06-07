2019-06-07T14:18:03+03:00
Происшествия

Здание налоговой службы загорелось в Челябинской области

Эвакуировано 150 человек
Андрей АБРАМОВ
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Причину возгорания установят дознаватели. Фото: 5 отряд противопожарной службыПричину возгорания установят дознаватели. Фото: 5 отряд противопожарной службы
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7 июня пожарным из Миасса позвонили сотрудники налоговой службы. В здании начался пожар. Дым валил с нижних этажей. На место выехали несколько расчетов.

Из офиса вывели 150 человек — это работники и посетители налогового органа. Очаг возгорания был в подвале. Вероятно, замкнула проводка. Поскольку внутри было слишком много проводов, приняли решение тушить огнетушителями.

ЧП обошлось без жертв. Сейчас дознаватели пожарной охраны устанавливают причину возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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