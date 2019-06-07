В Челябинске парк имени Терешковой превратят в космопорт

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-07T14:27:42+03:00

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Парк имени Валентины Терешковой разбили в Тракторозаводском районе сразу после Победы. Имя первой женщины-космонавта зеленый остров получил после ее легендарного полета.

В 90-е годы парк забросили. Восстанавливать начали в прошлом году. За реанимацию парка проголосовали местные жители: из 72 тыс голосов 39 тыс — «за Терешкову!». Вместо привычных аллей они получат… космопорт! Недаром же имя покорительницы Вселенной парк носит.

Глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова рассказала, что уже построили прогулочные дорожки, смонтировали освещение (никаких проводов!), систему водоснабжения, подведя сети к фонтану. Установили лавочки и детские площадки с атравматичным покрытием.

На центральной аллее фонтан украсит ракета. Рядом — Сад планет с зоной для фото и интерактивная библиотека.

— Особо скажу о входной группе. Полукруглые арки серебристого цвета в темное время суток будут мерцать цветными огнями. Космопорт же у нас! В конце центральной аллеи установим скульптуру космонавта. Газоны будут засажены цветами. Высадим много деревьев-крупномеров и кустарников. Оборудуем сцену, на которой проводить праздники, в интерактивной библиотеке организуем зону wi fi, здесь можно будет посидеть и отдохнуть, — делится планами Галина Гаврилова.

Деньги поступают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Цена вопроса — 46 млн руб. Работы планируют завершить в сентябре.

Это не межгалактическая станция. Это - фонтан. Фото: cheladmin.ru

Вас приветствует космопорт! Фото: cheladmin.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU