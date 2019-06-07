Для Челябинска закупят 500 автобусов

СЕГОДНЯ 22:18 2019-06-07T22:18:09+03:00

В течение трех лет на улицы выйдут машины экологичные, низкопольные, с терминалами безнала

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До 2021 года на маршруты Челябинска выйдет 500 современных автобусов на газомоторном топливе. Они буду оснащены терминалами для безналичной оплаты проезда, системой ГЛОНАСС.

Планируется приобрести машины разной вместительности. Мэрия хочет вытеснить допотопные небезопасные маршрутки современным муниципальным общественным транспортом.

Документ с графиком выхода на линии нового подвижного состава опубликован на сайте мэрии. Машины планируется поставить на популярные маршруты:

№ 33 «Ж/Д вокзал — ЧКПЗ» — 4 единицы;

№ 43 «ЧМК — Старое Першино» — 4 единицы;

№ 11 «Ж/Д вокзал — ЧМК» — 25 единиц;

№ 14 «Мамина — п. АМЗ» — 42 единицы;

№ 19 «Чистопольская — Приборостроительная» — 37 единиц;

№ 22 «Александра Шмакова — Училище» — 40 единиц;

№ 32 «Солнечный берег — Мамина» — 15 единиц;

№ 35 «п. Новосинеглазово — Приборостроительная» — 35 единиц;

№ 39 «ЧТЗ — Чичерина» — 60 единиц;

№ 40 «п. АМЗ — Университетская Набережная» — 35 единиц;

№ 46 «Чистопольская — Теплотехнический институт» — 32 единицы;

№ 47 «Сергея Герасимова — ЧМК» — 11 единиц;

№ 56 «Ж/Д вокзал — Чичерина» — 65 единиц;

№ 58 «ЧВВАКУШ — Чистопольская» —32 единицы;

№ 62 «Автоцентр — Мехколонна» — 25 единиц;

№ 66 «Училище — Станция Шершни» — 25 единиц;

№ 73 «п. Стройкомбинат — п. Каштак» — 13 единиц;

№ 75 «п. Фатеевка — Бейвеля» — 52 единицы.

Напомним, что глава региона Алексей Текслер выделил для покупки новых автобусов для Челябинска 700 млн руб из областного бюджета. До конца года планируется приобрести не менее 65 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU