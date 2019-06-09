Водители игнорируют тротуар, который создали урбанисты у ЮУрГУ
Парковка напротив главного корпуса ЮУрГУ всегда была немного хаотична. Привнести порядка, а заодно вернуть попранные права пешеходов осмелилась команда проекта «Челябинский урбанист». Они огородили камнями часть бывшей парковки и получился тротуар. Новость первое время встретили ликованием.
Другие общественники из «Гражданского патруля», также радеющие за права пешеходов, выложили кадр: на новом тротуаре стоит автомобиль. Иномарка перекрыла тротуар. В комментариях в соцсетях в адрес владельца машины посыпались проклятие.
— Как так можно не уважать других жителей своего города?
Впрочем, нашлись и защитники.
— Мне не нравится. что забрали парковочные места. В вуз приезжают тысячи человек, и так оставить авто негде.
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ИСТОЧНИК KP.RU