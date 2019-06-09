2019-06-09T08:18:44+03:00
Общество

Жительница Челябинска пожаловалась на «деревянные» матрасы и плохие условия в больнице

При этом горожанка похвалила приветливых медсестер
Андрей АБРАМОВ
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Женщина уверяет, что пришлось спать на таких подушках.Женщина уверяет, что пришлось спать на таких подушках.Фото: СОЦСЕТИ
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Жительница Металлургического района Челябинска написала гневный пост об инфекционном отделении больницы №8. Женщина рассказала, что в клинику она попала с ребенком.

— Спать пришлось на матрасах, которые, как деревяшка, а про подушки без комментариев, я в шоке! Фото не передает реального ужаса и грязи подушек и одеял, — написала челябинка.

Также мать пожурила заведующую отделением. По ее словам, она «наплевательски относится к детям». Однако нашлись и положительные стороны:

— Единственное человеческое отношение у медсестер. Все вежливые, приветливые. Спасибо вам девочки за такое отношение, внимательность и доброту! — пишет горожанка.

В комментариях челябинцы также описывают свой негативный опыт в этом отделении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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