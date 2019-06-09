В Челябинске деревья закатывают в асфальт

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-09T16:41:20+03:00

На халатное благоустройство направили жалобу в администрацию

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Активисты движения «Гражданский патруль» обратили внимание на безалаберное благоустройство. На улице Дягтерева в Челябинске укладывали новые бордюры и тротуар.

— Построили узкий тротуарчик вдоль дома и намертво закатали дерево в асфальт, а на примыкании соседних тротуаров не сделан даже маленький радиус округления — все под прямым углом. Направили жалобу в администрацию города, — сообщили представители движения.

В комментариях пользователи соцсетей выразили негодование:

— Сначала убивают деревья. А потом люди еще годами добиваются спила высохшей палки.

— Почему у нас не кладут плитку? Она же смотрится гораздо лучше асфальта!

Отметим, что платформа «Гражданский патруль» позволяет любому горожанину пожаловаться чиновникам через мобильное приложение. Достаточно сделать фото и описать проблему своими словами.

ИСТОЧНИК KP.RU