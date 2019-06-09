В Челябинске деревья закатывают в асфальт
Активисты движения «Гражданский патруль» обратили внимание на безалаберное благоустройство. На улице Дягтерева в Челябинске укладывали новые бордюры и тротуар.
— Построили узкий тротуарчик вдоль дома и намертво закатали дерево в асфальт, а на примыкании соседних тротуаров не сделан даже маленький радиус округления — все под прямым углом. Направили жалобу в администрацию города, — сообщили представители движения.
В комментариях пользователи соцсетей выразили негодование:
— Сначала убивают деревья. А потом люди еще годами добиваются спила высохшей палки.
— Почему у нас не кладут плитку? Она же смотрится гораздо лучше асфальта!
Отметим, что платформа «Гражданский патруль» позволяет любому горожанину пожаловаться чиновникам через мобильное приложение. Достаточно сделать фото и описать проблему своими словами.
ИСТОЧНИК KP.RU