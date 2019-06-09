На трамвайных шпалах в Челябинске растут грибы
Необычный кадр сделали жители Челябинска. На трамвайных шпалах в районе КБС вырос гриб. Причем «трюфелечек» неплохо себя чувствует, пустив грибницу под рельсошпальную решетку. Автор фото сопроводил кадр грустной подписью:
— У нас такие шпалы гнилые, что на них растут грибы.
В комментариях пользователи соцсетей сначала обшутили предложение выкладывать другие подобные кадры. Однако затем несколько сотрудников ЧелябГЭТ, которое отвечает за трамваи, на полном серьезе указали, что грибы на шпалах росли всегда.
— Например, на ЦХП много. Хоть с лукошком выходи.
Некоторые знатоки даже подсказали, что это шпальный гриб. Такие реально существуют и часто селятся на путях. Кроме того, шляпка их считается съедобной. Но есть выросшие в городских условиях грибы настоятельное не рекомендуется.
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ИСТОЧНИК KP.RU