В Кургане полицейский автомобиль попал в ДТП

СЕГОДНЯ 07:59 2019-06-10T08:01:28+03:00

Машина ехала на вызов с включенными мигалками

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Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Куйбышева днем 9 июня. Столкнулись патрульный автомобиль и Volkswagen Passat. За рулем иномарки был 61-летний водитель.

— Полицейский УАЗ ехал на вызов с мигалками и сиреной, автобус пропустил, иномарка не пропустила, — написал Алексей в группе «ЧП Курган».

В аварии никто не пострадал. Фото: группа во ВКонтакте «ЧП Курган»

Как пишут местные издания со ссылкой на городской отдел пропаганды УГИБДД России, патрульный автомобиль двигался по улице Куйбышева в сторону Красина и не уступил дорогу иномарке. На место выезжали спасатели.

В ДТП никто не пострадал, а вот машины придется ремонтировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU