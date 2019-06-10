В Кургане полицейский автомобиль попал в ДТП
Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Куйбышева днем 9 июня. Столкнулись патрульный автомобиль и Volkswagen Passat. За рулем иномарки был 61-летний водитель.
— Полицейский УАЗ ехал на вызов с мигалками и сиреной, автобус пропустил, иномарка не пропустила, — написал Алексей в группе «ЧП Курган».
В аварии никто не пострадал. Фото: группа во ВКонтакте «ЧП Курган»
Как пишут местные издания со ссылкой на городской отдел пропаганды УГИБДД России, патрульный автомобиль двигался по улице Куйбышева в сторону Красина и не уступил дорогу иномарке. На место выезжали спасатели.
В ДТП никто не пострадал, а вот машины придется ремонтировать.
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