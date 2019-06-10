2019-06-10T08:59:38+03:00
Происшествия

В Челябинской области накрыли склад с контрафактным алкоголем почти на два млн рублей

Также здесь хранили и продавали контрафактный табак
Валентина ВАГАНОВА
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Склад находился в Правобережном районе города. Фото: ГУ МВД России по Челябинской областиСклад находился в Правобережном районе города. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
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Предпринимателю из Магнитогорска грозит срок за торговлю контрафактом. Он организовал склад в Правобережном районе города, где продавал немаркированный алкоголь и табак. О его незаконной деятельности узнали силовики и пресекли ее. При обыске со склада изъяли товара на 1,8 млн рублей.

— Мужчине предъявлено обвинение сразу по двум статьям — за производство, приобретение, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции, а также за незаконное использование чужого товарного знака. За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести и двух лет соответственно, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оперативники изъяли продукцию на 1,8 млн руб. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Оперативники изъяли продукцию на 1,8 млн руб. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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