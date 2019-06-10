2019-06-10T15:17:49+03:00
Общество

Мало штрафов! Депутаты раскритиковали работу административной комиссии Челябинска

За беспорядок на наших улицах сейчас штрафуют не всегда и не всех
Лидия ПЕСКОВА
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Депутаты призывают пристальнее следить за уличной торговлей и за соблюдением других правил благоустройства.Депутаты призывают пристальнее следить за уличной торговлей и за соблюдением других правил благоустройства.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутаты недовольны работой административной комиссии, которая контролирует соблюдение правил благоустройства в Челябинске, сообщает пресс-служба Городской думы.

С начала года специалисты комиссии рассмотрели всего лишь 359 дел о нарушениях, связанных с незаконной торговлей, с незаконной парковкой на тротуарах, с проведением незаконных земляных работах.

— Мы все прекрасно понимаем, что эти цифры далеки от реального состояния дел. Нарушений в городе гораздо больше. Два месяца назад в качестве эксперимента в Центральном районе начали работать четыре специалиста, «квартальных». Я хочу увидеть реальное состояние дел по Центральному району, как изменилась ситуация со штрафами, чтобы понимать, по правильному пути мы идем, или нет, — заявил на заседании профильного комитета председатель городской думы Станислав Мошаров.

Если комиссия не справляется с валом административных нарушений, то в управлении будут проведены кадровые изменения, предупреждают в Думе. Часть полномочий хотят отдать районным администрациям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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