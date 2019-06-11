В Зауралье Супермен закидал фекалиями камеру-треногу и ее охранника

СЕГОДНЯ 04:55 2019-06-11T04:55:14+03:00

Мужчина в костюме Супермена гонится за охранником треноги. Кадр из видео, vk.com/real_kgn

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Мужчина в костюме Супермена и маске привез мешок с фекалиями на шоссе Тюнина — туда, где стоит мобильная дорожная камера. Помощник «супер-героя», вершащего возмездие, снял, как тот обмазывает содержимым мешка треногу. Из укрытия выходит оператор (он же охранник) камеры.

— Зачем вы это делаете? — спрашивает он.

В ответ «Супермен» начинает закидывать оператора треноги фекалиями, и тот убегает.

Видео попало в соцсети. Комментаторы, как обычно, разделились. Одни считают, что все правильно, нужно продолжать борьбу с передвижными камерами. Другие говорят, что это уже слишком. Третьи — что нужно просто ездить, не нарушая правил.

Сначала Супермен закидывает фекалиями треногу. Кадр из вимдео, vk.com/real_kgn

... потом и ее охранника. Кадр из видео, vk.com/real_kgn

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ИСТОЧНИК KP.RU