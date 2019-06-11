2019-06-11T08:36:42+03:00
Общество

Река красного цвета напугала жителей Челябинской области

Экологи бьют тревогу
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: газета "Авангард" Катав-Ивановского районаФото: газета "Авангард" Катав-Ивановского района
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В Катав-Ивановске вода в местном ручье неожиданно окрасилась в красный цвет. Местные жители сообщают, что заметили изменения 9 июня.

— Ручей протекает по территории местного литейного завода, а после впадает в реку Катав. Вода в нем на наших глаза стала кроваво-красной. Это продолжалось около трех часов, — пишут в социальных сетях местные жители.

Покраснение речного потока вызвало гибель рыбы. Общественники забили тревогу. Не исключено, что виновником загрязнения стало промышленное предприятие. Экологи уже взяли из ручья взяли пробы, чтобы определить причину изменения цвета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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