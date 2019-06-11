Челябинские ученые придумали «съедобный» пластик

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-11T09:49:01+03:00

Ученые уверяют, что посуду из биопластика можно есть. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Они готовы поставить его на поток для борьбы с неразлагающимся мусором

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Ученые из Челябинска разработали биопластик, который может быстро разлагаться и даже пригоден в пищу. При этом материал остается таким же эластичным и прочным, сообщает газета «Южноуральская панорама».

О ноу-хау журналистам рассказал один из авторов проекта Артем Малинин.

— В производстве биопленки применяется крахмал, желатин и тому подобное. То есть, продукт безопасен для человека. Например, его можно применять как упаковку для фастфуда, сухих каш и других продуктов быстрого приготовления. Фактически он пригоден для употребления в пищу. А если добавить в состав биоактивные вещества, то это пойдет только на пользу организму, — рассуждает ученый.

Есть такую упаковку или не есть — вопрос спорный. Но главное, что биопластик будет быстро разлагаться.

Ученые верят, что скоро производство можно будет поставить на поток. Недавно это обсуждали на научно-практической конференции в Челябинске. И бизнесмены заявили, что готовы вложить деньги в изготовление одноразовой посуды из биопластика.

ИСТОЧНИК KP.RU