2019-06-11T12:17:30+03:00
Общество

Владимир Мякуш награжден орденом Александра Невского

Награду председателю Законодательного Собрания Челябинской области вручил полпред президента в УрФО Николай Цуканов
Ольга АНТОНОВА
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Награду Владимиру Мякушу вручил Николай Цуканов. Фото: zs74.ruНаграду Владимиру Мякушу вручил Николай Цуканов. Фото: zs74.ru
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Накануне Дня России, 11 июня, спикеру областного парламента вручили орден Александра Невского. Церемонию награждения провел полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

Указ о награждении президент России Владимир Путин подписал накануне 25-летия южноуральского парламента.

Ордена Мякуш удостоен за «вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

— Государственная награда — это аванс и ответственность. Это оценка работы всей команды депутатского корпуса. Мы прекрасно понимаем, как много нам предстоит сделать, какие большие задачи стоят перед нами, в том числе по реализации национальных проектов. Главная цель для нас — благополучие южноуральцев, — держал председатель ЗСО благодарственную речь.

Накануне Дня России государственные награды получили 15 человек. Пятеро из которых — южноуральцы: кроме Владимира Мякуша, это также работники ММК Андрей Кулинич и Елена Шамсутдинова, руководитель Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов Юрий Тверской и работник сельского хозяйства Василий Мулюкин из Троицка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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